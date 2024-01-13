Başahşehir seriyi 6 maça çıkardı!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Başakşehir ve Alanyaspor kozlarını paylaştı. Başakşehir, evinde oynanan mücadelede rakibi karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen oyunu lehine çevirerek Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Bu galibiyetle Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarmış oldu.Abone ol
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı.
Karşılaşma Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada Arda Kardeşler düdük çalarken ev sahibi Başakşehir 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Yarı otomatik ofsayt sistemi ilk kez uygulandı
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Trendyol Süper Lig'de ilk kez RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kullanıldı.
Novais'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleciden seken topu Furkan Bayır altıpas içinden yaptığı vuruşla ağlara gönderdi. Hakem Arda Kardeşler önce gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin devreye girmesiyle gol kararı iptal edildi ve RAMS Başakşehir karşılaşmaya ofsayt vuruşuyla başladı.
Maçtan dakikalar
2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Pelkas'ın geri pasında topu kontrol eden kaleci Volkan Babacan, pas vermek istedi. Kısa düşen topu kapan Cordova, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.
11. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Başakşehir, Alanyaspor kalesini cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti: 1-1.
45. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına attığı pası Alanyaspor ceza sahasında kontrol eden Piatek'in sert şutunda top yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
45+1. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı: 2-1.
Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir, 2-1 önde tamamladı.
İkinci yarı başladı.
GOL | 58. dakikada gelişen Başakşehir atağında Brezilyalı futbolcu Figueiredo'nun güzel şutu direğe çarpıp ağlarla buluştu ve maçta Başakşehir 3-1 öne geçti.
GOL | 61. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunma topu uzaklaştırdı ama dönen topu alan Alanyalı futbolcu ceza sahasına tekrar doldurdu ve konuk ekip Alanyaspor Richard'ın golüyle farkı yeniden bire düşürdü: 3-2
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier, Eduardo, Cordova
Goller: Dk. 2 Cordova (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek (RAMS Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir)