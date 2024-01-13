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Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor karşılaşacak olan Trabzonspor, Antalya'ya gitti.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Trabzonspor, Antalya'ya hareket etti. Bordo-mavili takımda tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Denswill, Orsic, Umut Bozuk ve Larsen kadroda yer almadı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet ve Pepe'nin yanı sıra Paul Onuachun'un Nijerya Milli Takımı'na çağrılmasından dolayı genç oyuncu Poyraz Efe Yıldırım kadroya dahil edildi. Ognjen Bakic de lisansının çıkarılmasının ardında ilk kez maç kadrosunda yer aldı.
Trabzonspor'un 21 futbolcudan oluşan kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez, Filip Benkovic, Hüseyin Türkmen, Mehmet Can Aydın, Eren Elmalı, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Batista Mendy, Kerem Şen, Umut Güneş, Ognjen Bakic, Anastasios Bakasetas, Enis Bardhi, Edin Visca, Taxiarchis Fountas, Enis Destan ve Poyraz Efe Yıldırım."

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