Bakan Mehmet Özhaseki'den 'şehit ailesi çadırda kalıyor' iddialarına cevap

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, şehit Müslüm Özdemir'in ailesine konteynır verilmesine rağmen kendi istekleriyle çadırda kaldığını belirterek, 'Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Müslüm Özdemir'in ailesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şehit ailesinin zor şartlar altında çadırda kaldığı yönünde haberler üzerine açıklama yapan Özhaseki, ailenin kendi isteğiyle çadırda kaldığını kendilerine verilen konteynırı depo olarak kullandığını açıkladı.

"Depo olarak kullanma kararı aldılar"

Özhaseki, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak çadırda ikamet etmeye başlamış. Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda isterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, oradan vereceğiz; isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz. Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum.

Valilikten açıklama

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerimizden hemşehrimiz Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesinin çadırda yaşadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Şehidimizin ailesinin çadırda yaşadığı iddiasıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmış, depremzede vatandaşlarımız Konteyner Kentlere yerleştirilmiş ya da şahsi konteynerler kendilerine teslim edilmiştir. Bu doğrultuda ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine Konteyner verilmiştir."