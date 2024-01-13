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Tartıştığı oğlunu öldürüp intihara kalkışan baba hayatını kaybetti!

Tartıştığı oğlunu öldürüp intihara kalkışan baba hayatını kaybetti!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde evde tartıştığı oğlunu tabanca ile vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan ve ağır yaralanan baba tedavi altına alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Olay, ilçenin Çukurçayır mahallesindeki Akın Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saklı Kent Sitesi’nin 2. katında yaşayan Pirali Emral (66), henüz bilinmeyen nedenden dolayı oğlu Hasan Emral (47) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Pirali Emral, oğluna tabanca ile ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etmek istedi.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hasan Emral’ın hayatını kaybettiği, kafasına dayadığı silahla intihar girişiminde bulunan baba Pirali Emral’ın ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baba Pirali Emral tedavi altına alındığı Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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