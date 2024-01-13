Ekrem İmamoğlu: Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ Karanfilköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Daire Eşleşme Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez. Biz kendimizi İstanbul'a mühürledik kardeşim" ifadelerini kullanarak, şehre olan bağlılığını ve yönetim anlayışını vurguladı.

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İBB Başkanı İmamoğlu, yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşları sandığa gitmeye davet ederken, kendilerini İstanbul'a adadıklarını belirtti. İmamoğlu, "Millet İstanbul'a ihanet edeni sevmez. Biz kendimizi İstanbul'a mühürledik kardeşim. Bu milletin ortak akla, demokrat bir zihniyete, birinden izin alarak hareket edecek kişilere değil, 16 milyon insandan talimat alan, onların arzularını, isteklerini yerine getirene ihtiyacı var. O kişiye oy verin kardeşim, bu kadar basit" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan KİPTAŞ, Karanfilköy'de uzun yıllardır beklenen kentsel dönüşüm sürecini başlattı. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, İstanbul ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör ve deprem gibi beka sorunlarına değindi. Başkan, terörle mücadelede milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, terör örgütlerinin bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Şeffaflık ve adaletten ödün vermedik

İmamoğlu, İstanbul'un kentsel dönüşüm projeleri ve şehir planlamasında şeffaflık ve adaletten ödün vermediklerini belirterek, Fikirtepe örneğini verdi. Fikirtepe'deki yanlış uygulamalara işaret eden İmamoğlu, Karanfilköy projesinin bu tür hatalardan uzak, doğru bir kentsel dönüşüm örneği olduğunu ifade etti.

İmamoğlu, İstanbul'daki deprem riskine de değinerek, bu konuda alınması gereken önlemlere ve İstanbul'un depreme hazırlıklı olması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, şehrin geleceği için yapılması gerekenleri ve İstanbul'a olan sorumluluklarını dile getirdi.

Kentsel dönüşüm projesinin detaylarına da değinen İmamoğlu, projenin 695 konut ve 79 dükkândan oluştuğunu ve yüzde 99 uzlaşı ile yürütüldüğünü söyledi. Projenin çevre dostu ve nitelikli bir yaklaşımla ilerlediğini belirten İmamoğlu, hak sahiplerinin dairelerinin noter huzurunda şeffaf bir şekilde belirlendiğini açıkladı.