Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı yapıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katıldı.

Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK/YPG/KCK'lı teröristlerin taciz ve sızma girişimi ile hain saldırı sonrası başlatılan ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.