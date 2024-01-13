PKK'ya silah dolar yağdıran ABD, 9 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin taziye mesajı paylaştı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Irak'ın kuzeyinde askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin taziye mesajı paylaştı. Açıklamada "Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız" denildi.

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 9 asker için ABD'nin Ankara Büyükelçiliği sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Yayınlanan taziye mesajında, NATO müttefikliğine vurgu yaptı. "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

ABD'den tam destek

ABD'nin 2024 savunma bütçesine Irak ve Suriye'de DEAŞ'la mücadele bahanesi ile terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalanacağı 156 milyon dolar tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusu, ülkenin pek çok noktasında belirli aralıklarla teröristlerle ortak silahlı tatbikat düzenliyor.