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HABER /  POLİTİKA

CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP'nin yarın yapacağı Tandoğan mitingi iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini bildirdi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Tandoğan'da gerçekleştirilecek mitingin iptal edildiğini bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulumuzda, Pençe Kilit operasyon bölgesinde yaşanan gelişmeleri tüm yönleriyle ele almayı sürdürüyoruz. Daha önceden duyurduğumuz yarın Ankara Tandoğan'da gerçekleştireceğimiz mitingi iptal ettiğimizi kamuoyuna ilan ederiz. Konu hakkında kapsamlı değerlendirme ve açıklamayı MYK bitiminde yapacağız."

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