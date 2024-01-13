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Bilecik'te karla mücadele sürüyor, sürücüler zor anlar yaşadı

Bilecik'te karla mücadele sürüyor, sürücüler zor anlar yaşadı

Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri ile Karayolları 144. Bilecik Şube Şefliği ekipleri karla mücadele çalışmalarını başarı ile tamamlıyor.

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Kent merkezi, ilçe ve köyleri etkisi altına alan yoğun kar yağışı yaşam şartlarını olumsuz etkiledi. Birçok köy yoluna ulaşım tamamen kapanırken İl Özel İdare ekipleri ve Karayolları 144. Bilecik Şube Şefliği ekipleri canla başla çalışmalarını sürdürdü. İl genelinde kapalı yolları açarak 24 saat boyunca görev başında kaldı. Vali Aygöl, yoğun çalışan ekipleri tebrik ederek, "Fedakârca çalışan tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyor sürücülerimize hayırlı yolculuklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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