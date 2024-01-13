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Rosatom'un ürettiği izotop kanser hastalarına umut oldu

Rosatom'un ürettiği izotop kanser hastalarına umut oldu

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, prostat kanserine yakalanmış hastalara uygulanan lutesyum-177 tedavisinin olumlu sonuç verdiğini duyurdu.

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Şirketten yapılan açılamaya göre, nöroendokrin tümörlerin ve prostat kanserinin tedavisi için kullanılan lutesyum-177 içeren madde, Rosatom'un araştırma bölümünün bir parçası olan Nükleer Reaktörler Araştırma Enstitüsü'nün uyguladığı teknoloji kullanılarak geliştirildi. Söz konusu radyofarmasötik, kalite kontrolünün tüm aşamalarını geçti.

Rusya Federal Tıbbi ve Biyolojik Ajansı'na bağlı Federal Radyoloji ve Onkoloji Araştırma ve Klinik Merkezi'nde (FRCCRO) uygulanan tedavi, hastanın herhangi bir yan etki yaşamadığından emin olunduktan sonra ilacın damardan enjekte edilmesiyle uygulanıyor.

İki ayda bir verilen ilaç, Nükleer Tıp Merkezi Başkanı ve FRCCRO'da radyolog olan Pyotr Sychev'e göre etkili oldu ve hastaların hiçbirinde yan etkiye rastlanmadı.

Rosatom, Lutesyum-177 izotopunu her türünü üretebilen dünya üzerindeki tek kuruluş olma özelliğini taşıyor. Ayrıca lutesyum-177 tıbbi izotopu 2021'den bu yana Brezilya'ya tedarik ediliyor.

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