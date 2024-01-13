BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  GÜNCEL

Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Irak sınırında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yaşar Güler ve kuvvet komutanları Irak sınırında

Irak sınır hattına ziyarette bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Komuta Kademesi de eşlik etti.

Abone ol

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit verilen terör saldırısı sonucu Şırnak’a gitti.

Bakan Güler’e Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti” ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çay servisinde üzerine yolcunun üzerine kaynar su döküldü! Otobüs firmasının cezası belli oldu
Çay servisinde üzerine yolcunun üzerine kaynar su döküldü! Otobüs firmasının cezası belli oldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Tatvan’da araçlar kara gömüldü
Tatvan’da araçlar kara gömüldü
Sosyal medya, aktivistleri tembelleştiriyor! Slacktivizme dikkat!
Sosyal medya, aktivistleri tembelleştiriyor! Slacktivizme dikkat!
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi
Türkiye’nin Epstein’ı kim? Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan 3 isim verdi
Türkiye’nin Epstein’ı kim? Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan 3 isim verdi
Tokat Çamlıbel’de sis ve kar yağışı etkili oldu
Tokat Çamlıbel’de sis ve kar yağışı etkili oldu
Salgın döneminde gripten en çok çocuklar etkileniyor
Salgın döneminde gripten en çok çocuklar etkileniyor
TFF'den tepki çeken yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak
TFF'den tepki çeken yeni karar! Bazı maçlar televizyondan yayınlanmayacak
Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili!
Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili!
Artvin’de ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu
Artvin’de ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu
Gençlerde baş ve boyun kanserinde artış yaşanıyor!
Gençlerde baş ve boyun kanserinde artış yaşanıyor!