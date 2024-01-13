Türkiye’nin Epstein’ı kim? Yeni Şafak yazarı Kılıçarslan 3 isim verdi

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, Osman Kavala, Adnan Oktar ve FETÖ'yü çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'a benzetti.

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ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan ve 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein ile ilgili çok konuşulacak bir yazı Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi.

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Epstein ile ilgili yazı kaleme alan Kılıçarslan, organizasyonun amacının İsrail'in çıkarlarına hizmet olduğunu savundu.

Temel hedef Amerikan sistemine diz çöktürmek

Epstein’in Siyonistlerin amaçlarına doğrultusunda “dünyayı elde tutmak” üzere hareket ettiğini aktaran yazar, Epstein gibi isimlerin kurguladığı bu “illegal güç” ile de düzenin sağlandığına dikkat çekti.

"Türkiye’nin Epstein’ı, Epsteinları kim?”

Temel hedefin “İsrail’i desteklemenin maliyetini daha fazla taşımak istemeyen” Amerikan sistemine diz çöktürmek olduğu görüşüne yer veren yazar, sözü Gazze'deki saldırılara karşı Türkiye'deki tepkilere getirdi.

“Türkiye’nin Epstein’ı, Epsteinları kim?” diye soran yazar, "Zira Türkiye’de “kanaatleriyle kalabalıkları yönlendirebilecek isimler”in toplu suskunlukları ve/veya toplu duyarlılıkları bizi bu soruyu sormaya mecbur bırakıyor." ifadelerine yer verdikten sonra yazısını böyle tamamladı:

"O zaman soruyu yineleyelim: “Türkiye’nin Epsteinları kimler?”

CIA ile ilişkisini de, Türkiye’nin kültür endüstrisini nasıl sevk ve idare ettiğini de gizle(ye)meyen Osman Kavala, Epstein’ınkine benzeyen yahut benzemeyen kimi yöntemlerle Türkiye’deki bazı isimleri “esir almış” durumda olabilir mi? Evet ve elbette.

"Üç adayın ortak noktaları İsrail sevgileri ve ABD’ye imanlarıdır"

Küçük yaşta kızları ve delikanlıları ağına düşürerek onları grup seks partilerinde olmadık isimlere sunan Adnan Oktar örgütünü de “Türkiye’nin Epsteinlarından biri” olarak zikredebilir miyiz? Evet ve elbette.

Bir yandan çeşitli iftiralarla insanların hayatını karartan, diğer yandan bağlısı işadamlarına dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanında inanılmaz imkânlar açan, insanları ya gerçek ya da kurguladıkları mahrem görüntülerle esir almayı bir yöntem olarak belirleyen, hatta bu yöntemle parti başkanı bile değiştiren FETÖ, Türkiye’nin Epsteinlarından biri midir? Evet ve elbette.

Bu üç Epstein adayının da ortak noktası şüphe yok ki İsrail sevgileri ve ABD’ye imanlarıdır.

Dahasını da söyleyerek bitireyim. Önümüzdeki dönemde İsrail ile mücadele sertleştikçe Türkiye’deki ünlümsülerin ve soytarıların sessizlikleri çok daha dikkat çekici bir hale gelecek. Esir alınmış, köleleştirilmiş, kuklalaştırılmış bu kitle “Epsteinzede” olduğunu kabule yanaşmayacağı için kişisel kariyerlerinin en rezil, en çukur noktasına ilerleyecekler."

İsmail Kılıçarslan'ın yazısının tamamı