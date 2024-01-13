BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 32,96
ALTIN 1.981,47
HABER /  SAĞLIK

Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili!

Sünnet için ideal dönem yarıyıl tatili!

Sünnet zamanı seçimi, pek çok aile için kafa karıştırıcı bir konu olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, ebeveynler, çocukların ev ortamında dinlenebilmesi ve yangı riskinin düşüklüğü sebebiyle yarıyıl tatilinin sünnet için ideal bir zaman dilimi olduğunu söyledi.

Abone ol

Sağlığın yanı sıra mevsimsel ve sosyal açıdan yarıyıl tatilinin, ailelerin çocuklarını sünnet ettirmesi için çok uygun bir dönem olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Perihan Topçu, sünnet işlemiyle ilgili şunları söyledi; “Sünnetin, hastanede ve hatta ameliyathanede yapılması en doğru seçimdir. Genel anestezi ya da lokal anesteziyle gerçekleştirilebilir. Günümüzde bu işlem, çocukta travmaya yol açmadan kolayca yapılabiliyor. Soğuk havadan dolayı ev dışı aktivitelerin kısıtlı olduğu, çocuğun daha uygun şartlarda evinde dinlenebileceği, enfeksiyon riskinin çok düşük olduğu yarıyıl tatilinde sünnetin yapılmasını tavsiye ediyoruz. Sünnet sonrası ilk hafta aşırı hareketlilikten kaçınmak gerekiyor.”

“2-6 yaş arası çocuklar sünnet ettirilmemeli”

Op. Dr. Topçu, ideal sünnet yaşı konusunda kararsızlık yaşayan aileler için de şu bilgileri verdi; “Sünnet, mutlaka uygun yaş aralığında yapılmalıdır. 2-6 yaş arası çocuklarda sünnet, cinsel kimlik gelişimi, benmerkezci yapıları ve uyumsuz olmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça yapılmamalıdır. Çocuğun cinsel kimlik döneminin geliştiği bu dönemde sünnet yapıldığında, erkeklik gücünün kaybı korkusu yaşanabilir ve travmaya yol açabilir. Sünnet ya 2 yaşından önce ya da 6 yaşından sonra yapılmalıdır. Çocukta enfeksiyon veya böbrek hastalıkları risklerinin olması durumunda 2 yaşından önce, diğer şartlarda 6 yaşından sonra sünnet önerilir.”

Sünnetin kolay ve rahat tolere edilebilen bir işlem olduğunu ifade eden Op. Dr. Topçu, “Cerrahi işlem standartlarına uyulduğunda istenmeyen bir durum yaşanması söz konusu olmaz. Ancak usulüne uygun yapılmadığında, kalıcı kayıp ve bozukluklarına varan sonuçlarla karşılaşılabilir. Derinin fazla ya da az kesilmesi, kötü nedbe dokusu kalması, şekil bozukluğu, şiddetli kanama, enfeksiyon, penis başının kısmi ya da tamamen kaybı gibi istenmeyen sonuçlar doğmaması için işlemin deneyimli bir uzman tarafından uygun yaş aralığında, cerrahi prensiplere uyularak yapılması gereklidir. Sünneti, tercihen çocuk cerrahisi ya da çocuk üroloji uzmanı yapmalıdır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Artvin’de ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu
Artvin’de ağaç yola devrildi, sürücü son anda kurtuldu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Gençlerde baş ve boyun kanserinde artış yaşanıyor!
Gençlerde baş ve boyun kanserinde artış yaşanıyor!
Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak
Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk olacak
Uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu operasyonda 2 kişi tutuklandı
TFF duyurdu: Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
TFF duyurdu: Futbol maçlarında şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
MİT, sınırdan 160 km ötede Irak'ta Faik Aydın'ı bulup etkisiz hale getirdi
MİT, sınırdan 160 km ötede Irak'ta Faik Aydın'ı bulup etkisiz hale getirdi
Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu
Bahçelievler'de çıkan yangında 2 kadın ve evcil hayvanları son anda kurtuldu
Koku gelince fark edildi! Yaşlı adam evde ölü bulundu!
Koku gelince fark edildi! Yaşlı adam evde ölü bulundu!
'Tahliye olacak' deniliyordu: Dilan Polat hakkında yeni gelişme
'Tahliye olacak' deniliyordu: Dilan Polat hakkında yeni gelişme
Osmaniye’de FETÖ firarisi yakalandı
Osmaniye’de FETÖ firarisi yakalandı
Alperen Şengün damga vurdu Houston Rockets kazandı
Alperen Şengün damga vurdu Houston Rockets kazandı