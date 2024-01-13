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'Tahliye olacak' deniliyordu: Dilan Polat hakkında yeni gelişme

'Tahliye olacak' deniliyordu: Dilan Polat hakkında yeni gelişme

5 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında çıkan 'tahliye olacak' haberlerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. Polat'ın aylardır kapalı olan Instagram hesabı açıldı. Bu durumu ise sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat duyurdu.

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat, 5 Kasım’da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklandığı günden bu güne 'psikolojik sorunlar yaşıyor' denilen Dilan Polat’ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi altına edildiği gündeme bomba gibi düşmüştü.

Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat'ın, tutukluluğundan önce kapanan Instagram hesabı yeniden açıldı. Bu haberi ise Engin Polat'ın annesi Şükran Polat kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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