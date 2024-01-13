Düzce’de 26 köy yolu kar nedeniyle kapalı

Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce’nin yüksek köylerinde de etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Düzce’de kar yağışı köy yollarını kapadı. Gece başlayan ve sabaha kadar ara ara etkili devam eden kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Cumayeri ilçesinde 5, Gölyaka ilçesinde 6, Kaynaşlı ilçesinde 9 ve Yığılca ilçesinde 6 köy olmak üzere 26 köy yolu kapandı.

Düzce İl Özel İdaresine ait 20 iş makinesi 45 personel karla kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için uğraş veriyorlar.