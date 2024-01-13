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Düzce’de 26 köy yolu kar nedeniyle kapalı

Düzce’de 26 köy yolu kar nedeniyle kapalı

Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı Düzce’nin yüksek köylerinde de etkili oldu.

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Düzce’de kar yağışı köy yollarını kapadı. Gece başlayan ve sabaha kadar ara ara etkili devam eden kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar yağışı nedeniyle 26 köy yolu ulaşıma kapandı

Cumayeri ilçesinde 5, Gölyaka ilçesinde 6, Kaynaşlı ilçesinde 9 ve Yığılca ilçesinde 6 köy olmak üzere 26 köy yolu kapandı.
Düzce İl Özel İdaresine ait 20 iş makinesi 45 personel karla kapanan yolların tekrar trafiğe açılması için uğraş veriyorlar.

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