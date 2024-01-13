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Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde son 2 maçında İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u ise 7-1 ile geçen sarı-lacivertliler, Gaziantep FK engelini de geçerek zirvede avantajını korumayı hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, 50 puanla takipçisi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda bulunuyor.

19 lig maçında 16 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, rakip fileleri 56 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

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