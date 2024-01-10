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Kentsel dönüşümde kira destekleri arttı! İstanbul, Ankara, İzmir için kaç para oldu?

Kentsel dönüşümde kira destekleri arttı! İstanbul, Ankara, İzmir için kaç para oldu?

2024 yılına girmemizle birlikte kentsel dönüşümde kira desteklerine de artış geldi. İstanbul'da 3 bin 500 lira kira olan desteği 5 bin 500 liraya; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya yükseltildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aracılığıyla yayımlanan kira yardım artışı açıklamasına göre, kentsel dönüşümde kira desteğinde artış meydana geldi. Açıklanan rakamlara göre; İstanbul'da 3 bin 500 lira kira olan desteği 5 bin 500 liraya; Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3 bin lira olan kira desteği 4 bin 500 liraya yükseltildi.

Diğer illerde 2 bin lira ile 2 bin 500 lira arasındaki kira yardımı da 3 bin 750 lira ila 3 bin lira seviyesine yükseltildi.

Riskli yapılarda 18 ay, riskli ve rezerv yapı alanlarında ise en fazla 48 ay kira yardımı verilirken kiracılar iki kira bedeli kadar bir kereye mahsus ödeme alabilecekler.

Sınırlı ayni hak sahiplerine ise illerine göre değişmekle birlikte 15 bin ila 27 bin 500 lira arasında destek sağlanacak.

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