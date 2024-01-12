Pençe Kilit bölgesinden acı haberler geliyor! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! 2'isi ağır 7 yaralı var...

Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada 5 asker şehit oldu 3'ü ağır 8 asker de yaralandı. Türkiye 5 şehidine ağlarken, MSB, yaralı askerlerden birisinin daha şehit olduğunu duyurdu. 2'si ağır 7 yaralı askerin tedavileri ise sürüyor.

Abone ol

Geçtiğimiz günlerde üst üste şehitlerin geldiği Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nden bu akşam yine şehit haberleri geldi. Milli Savunma Bakanlığı önce PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını duyurdu. Ardından bir acı haber daha geldi ve şehit sayısı 6'ya yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada, şöyle denildi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

Şehit sayısı 6'ya yükseldi

Gelen son dakika bilgisine göre yaralı askerlerden 1'i daha hayatını kaybetti. Böylece şehit askerlerin sayısı 6'ya yükseldi. 2'si ağır 7 yaralı askerin tedavisi devam ediyor. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

Hain saldırıya siyasilerden tepkiler...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor.Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Hain terör örgütü ve onun destekçilerine lanet olsun! Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum: Pençe Kilit Harekât bölgesinde kahraman askerlerimiz hain bir saldırıda şehit düştü. Başımız sağ olsun. Kahraman mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Bu alçak terör örgütü ve destekçileri bilsinler ki, şehitlerimizin kanı yerde kalmayana, terörün kökü kazınana kadar devletimiz bu yoldan dönmeyecek!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde askeri üssümüze sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Vatan size minnettar... Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hain terör örgütü ile yaşanan çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına ve milletimize başsağlığı; yaraları askerlerimize şifa diliyorum. Aziz milletimizin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini hedef alan PKK terör örgütünü lanetliyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Her türlü terör örgütünün kökü kurutuluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmayacağız.