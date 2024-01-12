6 şehidin ardından Erdoğan talimat verdi! AK Parti aday tanıtımı iptal! Güvenlik toplantısı yapılacak

Pençe Kilit bölgesinde PKK'lı teröristlerle girişen çatışmada 6 askerin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş talimat geldi. AK Parti'nin Pazar günü Ankara'da yapacağı ve Ankara Büyükşehir belediye Başkanı dahil adayları tanıtacağı toplantı ertelendi. Erdoğan, bugün İstanbul'da güvenlik zirvesini toplayacak...

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, pazar günü AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayının tanıtım toplantısının Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerden ötürü iptal edildiğini duyurdu.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

İstanbul'da güvenlik zirvesi toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde güvenlik toplantısının gerçekleştirileceğini bildirdi. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Güvenlik toplantısına kimler katılacak?

- Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir.