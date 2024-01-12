Milli Eğitim Bakanı'ndan yarıyıl tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'taki bir değerlendirme toplantısında, okullardaki yarıyıl ve yıl sonu tatilinden önceki döneme dair alınan kararı paylaştı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat 112 Acil Servis Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 saat süren toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Tekin, gelecek cuma günü öğrencilerin bahar yarıyılının öncesindeki tatil dönemine gireceklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Yeni bir başlangıç yapıyoruz"

"15 günlük tatil süreci öncesinde okullarımızda bugün itibarıyla genel anlamda öğretmenlerimiz ölçme, değerlendirme süreçlerini tamamlamış durumda. Önümüzdeki hafta itibarıyla da okullarımızda öğretmenlerimizin yürüttüğü diğer idari işlemler sebebiyle çocuklarımız, öğrencilerimiz biraz o haftayı boş geçiriyorlardı. Aynı şekilde bahar yarıyılının sonunda, yani haziran ayında da benzeri bir tabloyla karşı karşıya kalıyorduk. O son bir haftalar genellikle çocuklarımızın çok dolu dolu geçiremedikleri bir dönemdi. Bu yıl itibarıyla o konuyla ilgili bir adım attık, yeni bir başlangıç yapıyoruz ve o bir haftayı çocuklarımızın yarıyıl boyunca devam ettikleri, yarıyıl boyunca edindikleri kazanımları gündelik hayatında kullanabilecekleri bir şenlik havasına büründürmek istiyoruz.

"Şenlik havasında geçmesini istiyoruz"

Önümüzdeki hafta bütün okullarımızda bilgi yarışmalarından münazaralara kadar, halk oyunları etkinliklerinden şiir, hikaye, roman ve benzeri okuma ve bunları yorumlama etkinliklerine kadar şenlik havasında geçmesini istiyoruz. Bununla ilgili okullarımıza nasıl davranacakları veya ne tür etkinlikler yapacaklarına dair paylaşımda bulunduk. Önümüzdeki hafta mümkünse bütün velilerimizi çocuklarımızın bu etkinliklerine destek olmaya, çocuklarımızı bu anlamda yönlendirmeye davet ediyoruz.

"Bilgi yarışmaları, münazara yarışmaları olacak"

Bu kapsamda yaptığımız şeylerin içerisinde hep konuştuğumuz, Türkiye'deki toplumu, milleti bir arada tutan temel referans değerlerimizin çocuklarımıza kazandırılması, gelecek kuşaklara aynı şekilde miras bırakılabilmesi ve bir arada yaşama azminin, kararlılığının ve iradesinin gelecek kuşaklara yansıtılması için vermek istediğimiz değerler, vatanseverlik, merhamet , paylaşım ve benzeri değerleri de bu etkinlik haftasında çocuklarımızla bir kez daha değerlendirmiş olacağız. Bunlardan bir tanesi bilgi yarışması, kelime oyunları, yetenek paylaşımı, hitabet oyunları, münazara yarışmaları."