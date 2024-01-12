BIST 7.986
DOLAR 30,10
EURO 33,02
ALTIN 1.991,05
HABER /  GÜNCEL

Şehit Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı

Şehit Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Abone ol

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi sırasında Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şehit Aslan için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Bağlı Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildikten sonra dua edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine uğurlandı.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor 3'ü yabancı 5 transfer yapacak
Sivasspor 3'ü yabancı 5 transfer yapacak
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
IMF'den Pakistan'a müjde! 700 milyon dolar serbest bırakılacak
IMF'den Pakistan'a müjde! 700 milyon dolar serbest bırakılacak
Hatayspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Hatayspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı
CHP'den 'emekli' çağrısı: Yasal düzenleme yapılmalı
CHP'den 'emekli' çağrısı: Yasal düzenleme yapılmalı
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında çalışma
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında çalışma
Jandarmadan iş yerine kaçak tütün baskını
Jandarmadan iş yerine kaçak tütün baskını
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Togg, yapay zeka destekli akıllı cihaz kamerasını CES'te tanıttı
Togg, yapay zeka destekli akıllı cihaz kamerasını CES'te tanıttı
Dursun Özbek, Ali Koç'a sordu: "Seni kim şampiyon yapmayacak?"
Dursun Özbek, Ali Koç'a sordu: "Seni kim şampiyon yapmayacak?"
Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi!
Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi!
Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 14 zanlı yakalandı!
Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 14 zanlı yakalandı!