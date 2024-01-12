Şehit Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.Abone ol
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi sırasında Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Şehit Aslan için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Bağlı Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildikten sonra dua edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine uğurlandı.