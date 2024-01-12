BIST 8.061
DOLAR 30,09
EURO 32,97
ALTIN 1.987,02
HABER /  GÜNCEL

Jandarmadan iş yerine kaçak tütün baskını

Jandarmadan iş yerine kaçak tütün baskını

Antalya'da kendisine ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün ürünü satışı yapıldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.Ü

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, G.E. isimli şüphelinin kendisine ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün ürünü satışı yaptığı tespit edildi. Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 12 bin 500 adet makaron ve 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Togg, yapay zeka destekli akıllı cihaz kamerasını CES'te tanıttı
Togg, yapay zeka destekli akıllı cihaz kamerasını CES'te tanıttı
Dursun Özbek, Ali Koç'a sordu: "Seni kim şampiyon yapmayacak?"
Dursun Özbek, Ali Koç'a sordu: "Seni kim şampiyon yapmayacak?"
Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi!
Ağrı'da 3 kilo 400 gram gümrüksüz altın ele geçirildi!
Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 14 zanlı yakalandı!
Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 14 zanlı yakalandı!
Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimde taraflara itidal çağrısı!
Çin'den Kızıldeniz'deki gerilimde taraflara itidal çağrısı!
Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu
Gölcük Tabiat Parkı buz tuttu
Amatör balıkçı 71 kilogramlık yayın balığı yakaladı!
Amatör balıkçı 71 kilogramlık yayın balığı yakaladı!
Kasımda Türkiye'ye 1 milyar 260 milyon dolar uluslararası yatırım girdi
Kasımda Türkiye'ye 1 milyar 260 milyon dolar uluslararası yatırım girdi
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar tutuklandı
Çok sayıda suç kayıtları bulunan kadın hırsızlar tutuklandı