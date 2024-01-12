Jandarmadan iş yerine kaçak tütün baskını

Antalya'da kendisine ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün ürünü satışı yapıldığı tespit edilen şüpheli yakalandı.Ü

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, G.E. isimli şüphelinin kendisine ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün ürünü satışı yaptığı tespit edildi. Şüpheliye ait iş yerinde yapılan aramada 12 bin 500 adet makaron ve 80 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı.