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Amatör balıkçı 71 kilogramlık yayın balığı yakaladı!

Amatör balıkçı 71 kilogramlık yayın balığı yakaladı!

Edirne'de, Meriç Nehri'nde balıkçının ağına, yaklaşık 2 metre boyunda 71 kilogramlık yayın balığı takıldı.

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Amatör balıkçılık yapan Murat Bilat ve Tunay Zülka, nehirde tekneyle balık avına çıktı.

Balıkçıların attığı ağa bir süre sonra büyük bir balık takıldı. Balıkçılar yaklaşık 2 metre boyunda 71 kilogram ağırlığındaki balığı zorlanarak tekneye çıkarttı.

Bilat, AA muhabirine, yaşadıkları Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne getirdikleri balığın kilosunu 100 liradan satışa çıkardıklarını söyledi.

Balığın büyüklüğünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını anlatan Bilat, nehirde zaman zaman bu büyüklükte balıklar yakalandığını kaydetti.

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