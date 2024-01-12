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Almanya, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırılarını destekliyor!

Almanya, ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırılarını destekliyor!

Alman hükümetinin ABD ve İngiltere'nin Yemen’e yönelik hava saldırılarını desteklediği bildirildi.

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Alman Haber Ajansı DPA’nın haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yaptığı açıklamada, ABD ve ortaklarının, Husilerin Kızıldeniz’deki gemilere yönelik saldırılarda kullandığı altyapıya doğrudan ve sınırlı askeri eylemde bulunduğunu belirtti.

Baerbock, bunun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin bireysel ve kolektif meşru savunma hakkına uygun olduğunu kaydederek, "Verilen tepki siyasi desteğimize sahiptir." ifadesini kullandı.

Husi saldırılarının uluslararası gemi taşımacılığını tehlikeye attığını ve dünya ticaretini tehdit ettiğini yineleyen Baerbock, “Bununla zaten gergin olan bölgedeki durumun istikrarsızlaşmasına katkıda bulunuyorlar.” görüşünü paylaştı.

Baerbock, Almanya’nın Kızıldeniz’deki gemi taşımacılığının güvenliğini sağlama konusundaki faaliyetlere katılıp katılmayacağına ilişkin, Avrupa Birliği’nin (AB) Kızıldeniz’deki istikrarı nasıl güçlendirebileceğini ve buna nasıl katkı sağlanabileceğini incelediğini, bu konuda AB çerçevesinde ortak karar alınması gerektiğini kaydetti.

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