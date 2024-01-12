Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'dan ilk maç öncesi inceleme
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, bu müsabakayla birlikte takımın başında ilk maçına çıkmış olacak.
Portekizli teknik adam, Karagümrük maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgi aldı.