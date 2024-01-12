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 Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'dan ilk maç öncesi inceleme

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
 Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'dan ilk maç öncesi inceleme

 Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Tüpraş Stadyumu’nda incelemelerde bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, yarın sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos, bu müsabakayla birlikte takımın başında ilk maçına çıkmış olacak.

Portekizli teknik adam, Karagümrük maçı öncesi Tüpraş Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Saha zemini ve stadyumun genel durumu hakkında bilgi aldı.

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