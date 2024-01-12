Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: 2024 sürprizlere dolu bir yıl olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "2024, teslimatını gerçekleştireceğimiz, yine güvenlik güçlerine ve silahlı kuvvetlere teslim edeceğimiz projelerin bulunduğu sürprizlerle ve umutlarla dolu bir yıl olacak." dedi.

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Görgün, SSB Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, 2023 yılını değerlendirdi, 2024 yılı hedeflerini paylaştı.

Haluk Görgün, silah, mühimmat, algılayıcı, sensör gibi muharebe sahasında ihtiyaç duyulan her türlü unsurların alt sistemlerini ve bunların da altında yer alan en ufak bileşenlerin yerli ve milli üretildiğinin altını çizdi.

Savunma sanayisinde 3 bin 500'ü aşkın şirket olduğuna dikkati çeken Görgün, "2024, teslimatını gerçekleştireceğimiz, yine güvenlik güçlerine ve silahlı kuvvetlere teslim edeceğimiz projelerin bulunduğu sürprizlerle ve umutlarla dolu bir yıl olacak." diye konuştu.

Görgün, 19 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla deniz platformlarının teslimat törenlerini yapacaklarını duyurdu.

Lojistik destek gemisinin ikincisi Üsteğmen Arif Ekmekçi'nin kabulünü gerçekleştireceklerini belirten Görgün, denizde ikmal gemisi olan Derya'nın TCG Anadolu'dan sonra ürettikleri en büyük gemi olduğunu ifade etti.

Görgün, MİLGEM'in 5. tedarik gemisi kapsamında İstanbul fırkateyninin teslimatını yapacaklarının altını çizerek, Preveze sınıfı denizaltıların modernizasyonunu da yaptıklarını söyledi.

Yeni tip denizaltı tedarik projesi kapsamında Piri Reis'in teste gireceğini, TCG Sakarya'nın testlerinin 2024'te tamamlanacağını ve Murat Reis'in havuza çekim faaliyetlerinin ise yıl içerisinde başlayacağını bildiren Görgün, Barbaros yarı ömür modernizasyonu kapsamında gemilerin geçici kabullerini yapacaklarını anlattı.

Görgün, MARLIN, SANCAR, ULAQ, SALVO gibi insansız deniz sistemlerinin de kabullerinin gerçekleştirileceği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"KAAN'ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. F-16 yapısal projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak. GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslimi yapılacak. Genel maksat helikopterlerinin teslimi olacak. ASELSAN'ın ürettiği AESA burun radarının testleri devam edecek. Elektronik harp sistemlerimizde tasarımlar devam edecek. 2024, havadan ikmal kontrol uçaklarının milli imkanlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği yıl olacak. İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimlerine başlanacak. Uluslararası muadilinden performansı daha iyi olan ASELFLIR-500’ü imal ettik. Bu şu anda kendi sınıfında var olan en iyi kamera. Bunun da seri üretimleri ve teslimatları gerçekleşecek. ASELPOD sistemlerinin teslimatları hızlanacak. Milli Data Link Projesi kapsamında geliştirdiğimiz sistemler uçaklarımıza entegre edilmeye başlanacak."

Görgün, tanksavar füzelerin uzun menzilli olanlarının da teslim edileceği bilgisini vererek, uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER'in ilk versiyonu olan Ürün-1'in son parti kabul testlerinin tamamlandığını ve daha uzun menzilli olan versiyonu Ürün-2'nin test faaliyetlerinin devam edeceğini anlattı.

"AR-GE faaliyetlerimiz devam edecek"

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN füzelerinin kabul testleri için hazır olduğunu bildiren Görgün, harp başlıklı testlerinin yapılacağını duyurdu.

Görgün, hemen hemen her platform için motor geliştirme projelerinin sürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Belli bir aşamaya gelinmiş projelerimiz var. Hibrit tahrik sistemine sahip platformlarımız olacak. Güdüm kitlerimizin teslimatı gerçekleştirilecek. Çeşitli illerimizde buluşma faaliyetlerimiz olacak. İhracatımız, yeni sözleşme faaliyetlerimiz yoğun olacak. TEKNOFEST, ROBOİK ve siber güvenlik yarışmalarına desteklerimiz, katkılarımız devam edecek. Arada sürprizlerimiz de olacak. Özellikle kritik teknolojiler ve üretim süreçleri konusunda da yeni yaklaşımlarımızı ana eksenlerimiz çerçevesinde AR-GE boyutuyla yoğunlukla değerlendirip kullanılıyor olacağız. Özellikle katmanlı imalat, kızıl ötesi, lazer, kuantum teknolojileri, otonomi gibi teknolojiler ve yapay zeka üzerine AR-GE faaliyetlerimiz devam edecek."

Görgün, geleceğin harekat alanında nasıl senaryo oluşturulabilir konusunda yarışmalar organize edip birçok fikri ve yaklaşımı bir araya getirebilecek değerlendirmeler de yaptıklarını sözlerine ekledi.