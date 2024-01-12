BIST 8.001
DOLAR 30,09
EURO 32,92
ALTIN 1.982,46
HABER /  SPOR

Beline maytapları doldurup stada girmek istemiş

Beline maytapları doldurup stada girmek istemiş

Trabzonspor-Samsunspor maçında polis ekiplerince alınan güvenlik tedbirlerinde yanıcı madde, meşale ve bıçak ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında alınan güvenlik tedbirleri neticesinde 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Samsunspor taraftarı 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı. Şahısların yapılan üst aramasında 25 adet yanıcı madde (torpil), 2 adet meşale ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Emniyetten Trabzonspor taraftarına teşekkür
Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporun ruhunda şiddet, küfür vb. davranışlar bulunmamaktadır. Spor, dostluk, kardeşlik, barış, dayanışma ve tatlı rekabettir. Müsabaka öncesi, esnası ve sonrasında sporun ruhuna uygun davranan başta asil Trabzonspor taraftarlarına ve tüm taraftarlara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Tepki çeken İngiliz kadın sunucunun tavrıyla ilgili Filistinli siyasetçi konuştu
Tepki çeken İngiliz kadın sunucunun tavrıyla ilgili Filistinli siyasetçi konuştu
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Okullarda yeni dönem Bakan Tekin açıkladı! Okulun son haftasında...
Okullarda yeni dönem Bakan Tekin açıkladı! Okulun son haftasında...
MHK, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişikliklere gitti VAR hakem sayısı arttı
MHK, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişikliklere gitti VAR hakem sayısı arttı
37 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
37 yıl hapis cezası bulunan şahıs polisten kaçamadı
Çeşme'de 2023'te 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza uygulandı
Çeşme'de 2023'te 256 tekneye 1 milyon 452 bin lira ceza uygulandı
Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 5 zanlı yakalandı!
Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 5 zanlı yakalandı!
Biri işletmeciyi oyaladı diğeri çaldı
Biri işletmeciyi oyaladı diğeri çaldı
90 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı!
90 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı!
Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor
Şanlıurfa'da sis ve yağmur etkili oluyor
Tarih değişti Erdoğan açıkladı: Pazar günü Ankara adayını duyuracağız
Tarih değişti Erdoğan açıkladı: Pazar günü Ankara adayını duyuracağız
CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama
CHP'nin Etimesgut adayı olmuştu! Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk açıklama