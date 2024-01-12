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Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 5 zanlı yakalandı!

Erzincan'da DEAŞ operasyonu: 5 zanlı yakalandı!

Erzincan'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekipler, MASAK raporları doğrultusunda, terör örgütü DEAŞ'ı finanse ettiği değerlendirilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 26 milyon İran riyali ile yaklaşık 65 bin lira, çok sayıda dijital materyal, banka dekontu ve yasa dışı transfer kayıtlarının tutulduğu defter ele geçirildi.

Açıklamada, "Terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresi ile finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik çalışmalarımız aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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