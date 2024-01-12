Tarih değişti Erdoğan açıkladı: Pazar günü Ankara adayını duyuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının pazar günü açıklanacağını söyledi. Erdoğan, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik operasyonu hakkında, "Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içindeler" diye eleştirdi. Lahey'de İsrail'e soykırım davasını değerlendiren Erdoğan, "İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Lahey'in adaletine inanıyoruz" ifadelerini kullandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde yerel seçimler için duyuracağı adaylar vardı. Herkesin merak ettiği soruya yanıt veren Erdoğan "Bu pazar günü Ankara merkezli diğer illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. ATO'da toplantımızı yapıp bu açıklamayı yapacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı Murat Kurum, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti.

Yerel seçimler

Bu pazar günü Ankara merkezli diğer illerin açıklamasını yapacağız. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. ATO'da toplantımızı yapıp bu açıklamayı yapacağız.

MHP ile görüşmeler

Arkadaşlar çalışmaları yürütüyor, değerlendirmeleri yapıyoruz. Dün Devlet Bey ile çalışmalarımızı yaptık. Manisa ve Mersin'de MHP çalışmalarını sürdürüyor. Onlar da güçlü bir şekilde çalışmaları arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Diğer şehirlerde de çalışmaları yürütüyoruz. Emin adımlarda bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemedikleri bir hüsranı yaşatacaklardır.

ABD ve İngiltere'nin Husileri vurması

Orantılı bir eylem söz konusu değil. Orantısız güç kullanıldı. İsrail aynısını Filistin'de yapmakta. İngiltere ABD ile beraber bu süreç içerisinde adımını attı. Şu anda Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesi içindeler. Yemen, Husilerle bütün güçleriyle bölgede onlara karşı gereken cevabı vereceğini söylüyor.

İsrail'in Lahey'de yargılanması

Bizim verdiğimiz bütün belgeler Lahey'de iş görüyor. Bu bölgeleri artırarak vermeye devam edeceğiz. Bizim teslim ettiğimiz belgeler, görseller İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Lahey'in adaletine inanıyoruz. Netanyahu'nun kaçacak yeri yok, savunacak bir şeyi yok. Tayyip Erdoğan'a sözlü saldırılarla ellerine hiçbir şey geçmez. Tayyip Erdoğan'ı sözlü saldırılarla bitiremezler. Onlar zalimliklerinin gereğini yapıyorlar. Hiçbir zaman mazlumlar kaybetmedi, hep zalimler kaybetti.

Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı"