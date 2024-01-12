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DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili açıkladı

DEM Parti aday çıkaracağı 7 ili açıkladı

DEM Parti; Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracak.

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DEM Parti; Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracak.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, daha önce aday çıkaracakları 27 seçim çevresini açıkladıklarını hatırlatan Doğan, aday çıkaracakları 7 ili daha açıkladı. Doğan DEM Parti’nin Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri, Samsun’da aday çıkaracaklarını söyledi.

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