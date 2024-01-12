Metruk binada bulunan ceset olayında yeni gelişme

AFYONKARAHİSAR'da bir kişinin öldüğü bir kişinin de bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılması olayında sır perdesi aralandı. Bilinci kapalı olan şahsın alkol ile birlikte ispirto ve kolonya gibi maddeler içtiği bu yüzden zehirlendiği kaydedilirken, şahsın yoğun bakımda entübe edildiği belirtildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezi Fakıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki metruk bir binada 2 kişinin hareketsiz yattıklarını gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler A.S. (54) isimli şahsın öldüğünü Ş.S. (58) isimli şahsın ise bilincinin kapalı olduğunu belirledi.

Ş.S., hastaneye kaldırılırken, A.S.’nin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga götürüldü.

Olay sonrası Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan ve tedavi altına alınan Ş.S.’nin yapılan ilk tespitlerde alkol ile birlikte kolonya ve ispirto içtiği bu yüzdende zehirlendiği belirlendi.

Şahsın yoğun bakımda entübe edildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü ve hayatın kaybeden A.S.’nin otopsi çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor