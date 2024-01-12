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AK Parti'de istifa! "Gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle..."

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti'de istifa! "Gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle..."

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat görevinden istifa etti. Polat "AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle istifa ediyorum" dedi.

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AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat görevinden istifa etti.

İl Başkanlığı Binasında düzenlenen toplantıda, parti üyeleriyle bir araya gelen Polat, istifa ettiğini burada duyurdu.

Polat, "2018 yılından beri büyük bir heyecanla yürütmekte olduğum AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevimden gördüğüm lüzum üzerine ve tamamen kendi irademle istifa ediyorum" dedi.

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