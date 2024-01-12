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Halil Umut Meler geri döndü! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Halil Umut Meler geri döndü! Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Ligin 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yumruklu saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler de 20. haftada yapılacak İstanbulspor - Konyaspor müsabakasında düdük çalacak.

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Trendyol Süper Lig’de 20. hafta heyecanı yarın, 14 Ocak Pazar ve 15 Ocak Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler de 4 hafta aranın ardından 20. haftada yapılacak İstanbulspor - Konyaspor maçına atandı.

Süper Lig’de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
13.30 Hatayspor - Pendikspor: Muhammet Ali Metoğlu
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
16.00 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
19.00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Mert Güzenge

14 Ocak Pazar
13.30 İstanbulspor - Konyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Samsunspor - Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
19.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu

15 Ocak Pazartesi
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

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