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Gaziantep’te 12 hırsızlık olayının faili 2 kişi yakalandı

Gaziantep’te 12 hırsızlık olayının faili 2 kişi yakalandı

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde 11 oto hırsızlığı ve 1 inşaattan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis ekiplerinin 120 saat süren kamera incelemesi sonucunda yakalandı.

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Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ay içerisinde meydana gelen 12 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının aynı 2 kişi tarafından yapıldığını belirledi. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. 11 Ocak 2024 tarihinde gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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