Bataklığa saplanan eşek kepçeyle kurtarıldı

Ankara’da bataklığa saplanan eşek, kepçenin ucuna bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

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Olay, Akyurt ilçesi Kızık Mahallesi'nde meydana geldi. Bataklığa saplanan eşeği gören vatandaşlar, eşeği bataklıktan kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Mesafenin uzaklığından dolayı eşeğe ulaşamayan vatandaşlar, Akyurt Belediyesi ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine kepçe sevk edildi. Belediye ekipleri, kepçenin ucuna bağladıkları halat yardımıyla eşeği battığı yerden çıkardı. Ardından eşek sahibine teslim edildi.