BIST 7.827
DOLAR 30,09
EURO 32,98
ALTIN 1.972,08
HABER /  DÜNYA

17 yaşındaki çocuk, komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlandı!

17 yaşındaki çocuk, komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlandı!

ABD'nin California eyaletinde komşu aileden 4 kişiyi öldürmekle suçlanan 17 yaşındaki çocuğun tutukluluğunun devamına karar verildi.

Abone ol

California'nın Fresno kentinin güneybatısındaki Reedley kasabasında çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık R.I, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakimin tutukluluğunun devamına hükmettiği R.I'nın 4 cinayetten hüküm giymesi halinde 25 yaşına kadar ıslahevinde tutulması bekleniyor.

Savcılar, R.I'nin yetişkin gibi yargılanmasını talep ediyor, bu durumda şartlı tahliseyiz ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Polis, öldürülen 4 kişiden 3'ünün cesetlerinin kurbanların evlerinin arkasındaki bahçede, diğerininkinin ise R.I'nin evinin garajında gömülü bulunduğunu açıkladı.

The Fresno Bee gazetesinin haberine göre polis, kurbanların evinde silah ve para bulunan kasanın zorla açılıp boşaltıldığını ve bunun olası cinayet sebebi olabileceğini duyurdu.

Öte yandan, R.I'nin annesi ve erkek arkadaşı, cinayetlerde suç ortağı olmakla suçlanmalarına karşın kefaletle serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında
Biden'ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Pandora’dan bilekliğinin yarısı hediye!
Uzmanından yılı sağlıklı geçirmek için 8 adımda beslenme tavsiyesi
Uzmanından yılı sağlıklı geçirmek için 8 adımda beslenme tavsiyesi
Bakanlıktan 'kağıt ve karton' ithalatına soruşturma
Bakanlıktan 'kağıt ve karton' ithalatına soruşturma
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 188. yabancı futbolcu oldu
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 188. yabancı futbolcu oldu
THY'den avantajlı bilet kampanyası! Tek tek açıklandı
THY'den avantajlı bilet kampanyası! Tek tek açıklandı
Fransa'nın 'gay' Başbakanı, sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı!
Fransa'nın 'gay' Başbakanı, sevgilisini Dışişleri Bakanı yaptı!
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yeni dönem: Yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak
TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de yeni dönem: Yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılacak
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Park halindeki tıra çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Epstein'ın kurbanı Sarah Ransome anlattı! "Günde 3 kez tecavüze uğruyordum"
Epstein'ın kurbanı Sarah Ransome anlattı! "Günde 3 kez tecavüze uğruyordum"
Kuzey Kore'den füze temininde rol alan Rus şirketlere yaptırım!
Kuzey Kore'den füze temininde rol alan Rus şirketlere yaptırım!
Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı! Bursa'da 35 İşletmeden 37 fabrikada greve kararı
Toplu sözleşmede anlaşma çıkmadı! Bursa'da 35 İşletmeden 37 fabrikada greve kararı