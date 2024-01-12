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Bandırma'da içi su ile dolan kayık battı

Bandırma'da içi su ile dolan kayık battı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde demirlenen kayık günlerdir etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle dibe battı.

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Bandırma'da günlerdir etkili olan sağanak ve şiddetli fırtına nedeniyle, Bandırma sahilinde demirlenen minik kayık battı. Köprüye bağlı olan kayık, sahibi tarafından çıkartmak için girişimlerde bulunmasına rağmen çıkartamadı. Bir süre çıkartma girişimi devam etti ancak çıkmayacağını anlayınca kıyıya kadar sürükledi. Ardından vinç vasıtasıyla kayığını battığı yerden kurtarmayı başardı.

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