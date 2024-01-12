Beklentileri aştı! Cari açık kasımda 2,72 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı cari işlemler hesabını açıkladı. Buna göre, cari açık kasımda 2,72 milyar dolar olurken; beklenti 1,6 milyar dolar olması yönündeydi.

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Kaynağı belirsiz para giriş/çıkışını gösteren net hata noksan kaleminde kasımda 1,94 milyar dolar çıkış yaşandı. Ocak-Kasım döneminde söz konusu kalem 10,05 milyar dolar eksi yazdı.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2.153 milyon dolar fazla vermiştir.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.412 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3.002 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.347 milyon dolar olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 1.325 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 13 milyon dolar net giriş kaydetmiştir.

Portföy yatırımlarında 5.367 milyon dolar net giriş

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 921 milyon dolar olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 5.367 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 753 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 353 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 1.423 milyon dolar, Genel Hükümet 2.500 milyon dolar ve diğer sektörler 1.219 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 182 milyon dolar net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 429 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 162 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 591 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, diğer sektörler 51 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirmişken, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 3.957 milyon dolar ve 79 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ay 6.706 milyon dolar net artış olmuştur."