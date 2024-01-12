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Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu

Denizli’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının arından Denizli Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan uyarıların ardından Denizli’de yüksek kesimlerinde kar yağışı kendisini gösterdi. Kentin yüksek noktaları kar yağışı ardından beyaza büründü. Denizli Kayak Merkezi’nde gerçekleşen yağışının ardından kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kış sezonunda yoğun ilgi gören Kayak Merkezi’nde kar kalınlığının 15 santimetreyi bulması kayak severleri sezonun açılabileceği yönünde umutlandırdı.

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