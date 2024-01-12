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16 ilde yasa dışı bahis, 45 ilde zehir tacirlerine operasyon

16 ilde yasa dışı bahis, 45 ilde zehir tacirlerine operasyon

16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-14" operasyonunda 120 şüpheli yakalandı. Öte yandan 45 İlde de "NARKOGÜÇ-43 operasyonu düzenlendi, 305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Sibergöz-14 Operasyonu'nda 120 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı...

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet,
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama,
Suç Gelirlerinin Aklanması ve
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma
suçlarına yönelik 16 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-14” Operasyonunda
120 şüpheli yakalandı.

305 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı

Öte yandan uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 İlde de "NARKOGÜÇ-43 operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 1 ton 661 kg uyuşturucu madde ve 417 000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 45 İlde düzenlenen "NARKOGÜÇ-43 operasyonlarında 1 ton 661 kg uyuşturucu madde ve 417 000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 305 zehir taciri ve sokak satıcısı ise yakalandığını belirtti.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiler;

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Van İl Jandarma Komutanlığınca;
423 ekip,
1435 personel,
1 hava aracı ve
23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Sakarya, Gaziantep, Osmaniye, Tokat, Konya, Antalya, Bitlis, Bursa, Malatya, Muğla, Balıkesir, Van, Kocaeli, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, Tekirdağ, Kırklareli, Samsun, Kars, Elazığ, Aydın, Kayseri, Trabzon, Kırıkkale, Diyarbakır, Mersin, Düzce, Mardin, Kahramanmaraş, İstanbul, Çorum, Karaman, Bilecik, Kırşehir, Erzurum, Isparta, Kilis, Bolu, Sivas ve Yozgat olmak üzere 45 ilde gerçekleştirilen "NARKOGÜÇ-43" Operasyonları düzenlendi.

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