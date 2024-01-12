Eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe duyurdu

Ocak ayının ilk günlerinden itibaren yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgası; doğu bölgelerinde kar yağışı olarak etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de peş peşe yaptığı uyarıların ardından etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından bazı bölgelerde kuvvetli kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte tatil haberleri de peş peşe geldi. İşte 12 Ocak Cuma günü eğitime ara verilen iller:

ŞIRNAK

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, ilçede devam eden yoğun kar ve meydana gelebilecek buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Ocak Cuma günü il genelinde ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim ile Rehberlik ve Araştırma merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİNGÖL

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde etkili olan kar nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildiği açıklandı.

Yedisu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemizde yaşanan aşırı kar yağışı, don ve buzlanmadan dolayı 12 Ocak Cuma günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere ayrıca Kürdan ve Döşengi okullarında 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.