Tekirdağ'da kar yağışıyla birlikte hamsinin mevsimi başladı!

Tekirdağ'da kar yağışının ardından balıkçıların ağlarına takılan hamsi, kentte en çok tercih edilen balıkların arasında ilk sırada yer alıyor.

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Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine havaların soğumasıyla balıkçıların yüzünün hamsi ve istavritle güldüğünü söyledi.

Hamsinin bollaşmasını beklediklerini aktaran Pehlivanoğlu, "Geçtiğimiz günlerde kar yağışı oldu. Havalar iyice soğudu. Deniz suyu sıcaklığı düştü. Balıkların en yağlı ve lezzetli olduğu dönem deniz suyunun soğuduğu dönemdir." dedi.

Balıkçıların avcılık faaliyetlerine hummalı bir şekilde devam ettiğini aktaran Pehlivanoğlu, tezgahların hamsi ve istavritle şenlendiğini dile getirdi.

Balıkçı Hasan Erol ise tezgahlarda yoğunluk yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşların bu ay daha fazla hamsiyi tercih etmeye başladığını aktaran Erol, "Kar yağışıyla birlikte hamsinin mevsimi başladı. Hamsi şu anda daha lezzetli ve güzel. İnsanlarımızın demesiyle 'hamsinin kulağına kar suyu değdi' Önümüzdeki günlerin daha bereketli göçmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Erol da önümüzdeki günlerde hamsinin daha da bollaşmasını beklediklerini kaydetti.