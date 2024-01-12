Kars beyaz gelinliğini giydi: Kentte 1 aydır beklenen kar yağdı

Kars beyaz gelinliğini giydi. Yaklaşık 1 aydır kent merkezinde beklenen kar yağışı sonrası kentin önemli turizm yerleri havadan görüntülendi.

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Kars'ta bir aydır beklenen kar yağdı. Kars'ın simgelerinden biri olan Kars Kalesi ise yoğun sis altında kayboldu. O anlar drone ile kaydedildi.

Türkiye’de karın en çok yakıştığı illerden biri olan ve birçok tarihi değeri bünyesinde barından Kars Vadisi Bedesten Bölgesi sis altında havadan görüntülenirken; beyazlara bürünen Kars Kalesi, Ulu Camii, Havariler Kilisesi, Evliya Camii, Harakani Külliyesi, tarihi hamamlar ve Taş Köprü kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars’a karın yakıştığını ifade eden vatandaşlar, "Bir aydır kar yağışını bekliyorduk. Bugün yağdı. Kars karsız olmaz. Nihayet beyaz gelinliği giydi Kars, inşallah devamı gelecek. Kar yağışı demek bolluk bereket demek. İnşallah devamı gelecek" dedi.

Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karı temizledi. Hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğu Kars’ta yağan kar ile birlikte etrafta uzun süre sonra beyaz örtüyle kaplandı.