Özgür Özel'in Lütfü Savaş sözleri olay! Kırsaldan acayip oy alıyor, başkasıyla kaybediyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesiyle ilgili eleştirilere çok ilginç bir savunma il karşılık verdi: "Lütfü Savaş kırsaldan acayip oy alıyor, başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz, alternatif bulamadık..." Ankara'da Mansur yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nu istemediği iddiaları için ne dedi?

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimler için yapılan bazı aday tercihleriyle ilgili, özellikle de Hatay'da Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığıyla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi. Özgür Özel'in özellikle 6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatay’ın mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş’ın yeniden aday gösterilmesiyle ilgili savunması dikkat çekti. Mansur Yavaş’ın Mesut Özarslan’ı koymak istediği belirtilen Etimesgut’ta Erdal Beşikçioğlu’nun tercih edilmesi hakkında da Özel, “Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli” dedi.

Yılmaz Büyükerşen'i neden aday yapmadı

Özel, Eskişehir’de adaylığını koyan mevcut başkan Yılmaz Büyükerşen’in de aday gösterilmemesiyle ilgili olarak da konuştu. Yapılan anket için “Anket hoca için değil, benim için yapılıyor. Beni yönlendirsin diye. Hocayı ankete sokmadım. Eskişehirli seçmen ne diyor, onu dinlemek için anket yaptım” diyen Özel, Büyükerşen’e “Gelin bir eliniz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde olsun, bir eliniz Genel Merkez’de olsun” dediğini anlattı. Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Özel’in açıklamaları şöyle:

Lütfü Savaş’ın tercih gerekçesi ne?

- (Lütfü Savaş’ın tercih edilmesinin gerekçesi) Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatta il başkanı, ilçe başkanları bana yazı yolladılar, “Geciktikçe seçim zora giriyor. Önümüzü açın, seçimi alacağız” diyorlar. Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar. Çok uğraştık, dört kez ölçtük.

Depremde Savaş'ın sorumluluğu yok mu?

- (Depremde Savaş’ın sorumluluğunun olduğu eleştirisi) Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var, onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Sonuçta kaybetmek üzere bir şey yapamam ki. Beş birim oy çıkıyorsa, üç birim çıkanı koysan seçimi kesin kaybedeceksin. Burada Lütfü Savaş kesin kazanıyor gibi görünmüyor ama kazanabileceği görüşü çıkıyor.

DEM Parti ile görüşme

- (DEM Parti ile görüşme) Onlar ‘Kent uzlaşısına uygun adaylar gösterirseniz biz de kent uzlaşısını sağlarız’ diyorlar. Onun dışında ortak bir isim belirleme, heyetler halinde çalışma diye bir şey yok.

Ankara'da gösterildiği gibi büyük bir kriz yok

- (Etimesgut) bugün Etimesgut’ta gençlerde, sosyal medya ve Facebook’ta en çok konuşulan konu bu ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok, adayımız belli.