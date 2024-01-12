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Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe desteği

Türkiye’den Azerbaycan’a 250 milyon TL hibe desteği

Karabağ Cebrayıl'da kurulacak olan Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan 250 milyon TL tutarındaki hibe desteğine ilişkin Milletlerarası Antlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Karabağ Cebrayıl'da kurulacak olan “Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi” kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti arasında imzalanan hibe desteğine ilişkin Milletlerarası Antlaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anlaşmaya göre Türkiye, Azerbaycan’a projenin finansmanında kullanılmak üzere 250 milyon TL tutarında hibe desteğinde bulunacak. Toplam proje maliyetinin 250 milyon TL’yi geçmemesi durumunda Azerbaycan, kalan bakiyeyi kullanmak üzere herhangi bir hak iddia edemeyecek.

Hibe miktarının danışmanlık bedeli tutarı 20 Milyon TL’yi geçemeyecek. Projede yapım işlerini yürütecek yüklenici firma, Türk menşeli ve/veya en az yüzde 51 hissesi Türk firmasına ait olan Azerbaycan -Türk ortaklığı müteahhitlik firmaları arasından belirlenecek.

Hibe anlaşması tarafların anılan belgenin yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerinin tamamlandığını birbirlerine son yazılı bildirimin alındığı tarihte yürürlüğe girecek.

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