Bayburt'ta bu köyde herkes birbirine düştü küslük oldu aday krizini böyle aştılar şimdi herkes mutlu

Akbaş, tüm aile temsilcilerinin bulunduğu bir toplantıda kura çekimi yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu toplantıda köyümüze kim muhtar olacaksa bu hizmet için geliyor. Yani biz bunu hep birlikte güzel bir şekilde karar verelim. Aday olacak kişinin arkasında herkes dursun ve kurayla bir kişiyi aday olarak belirleyelim. Bunu da dönemsel olarak bir dönem aşağı mahallenin adayı muhtar olsun bir dönem yukarı mahallenin diye ikiye ayırdık ve kuramızı çektik. Bundan sonrası için inşallah hayırlı olur. Temel amacımız komşuluk ilişkilerine zarar gelmemesi. Herkes karardan memnun kaldı."