Ali Yerlikaya duyurdu: SİBERGÖZ-13 operasyonunda kişi gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-13" Operasyonu kapsamında Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı Forex Yatırım Dolandırıcılarına karşı yapılan operasyonda 73 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gerçekleştirilen aramalarda ise 103 bilgisayar, 200 telefon, 3 tabanca, 50 bin dolar döviz, 178 bin TL nakit para ve çeşitli dokümanların ele geçirildiğini belirtti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Dolandırıcılık Çeteleriyle Bağlantılı olarak, Forex Yatırım Dolandırıcılarına yönelik İstanbul'da gerçekleştirilen "SİBERGÖZ-13" Operasyonu sonucunda, 8'i Türk vatandaşı ve 65'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 73 şüpheli yakalandı.

103 bilgisayar, 200 telefon, 3 tabanca ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İstanbul Sarıyer Maslak'ta bulunan bir iş yerinin alt katındaki ofisin, yurt dışı bağlantılı örgütlerle Forex Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık faaliyetlerine karıştığı belirlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin giriş çıkış yaptığı ofiste yapılan aramalarda, 103 adet bilgisayar ve çok sayıda monitör, 200 adet telefon, 3 adet ruhsatsız tabanca, 50 bin dolar döviz, 178 bin TL nakit para, dijital ve yazılı doküman materyaller ile İngilizce olarak hazırlanmış yatırım içerikli matbu formlar ele geçirildi.

"Halkımızın huzurunu kaçıranlara göz açtırmayacağız"

Kahraman polislerin başarılı operasyonu sonucunda, milletin huzurunu kaçıran dolandırıcılara karşı operasyonlar artarak devam edeceği vurgulandı. Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden İçişleri Bakanı, milletin duasının kendileriyle olduğunu belirtti ve halkın huzurunu kaçıranları adalete teslim etme kararlılıklarını vurguladı.