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Okan Buruk'tan maç sonu 'VAR' isyanı

Okan Buruk'tan maç sonu 'VAR' isyanı

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un sözleri:

Sivasspor 5'li savunmayla başladı, topu bize bıraktı. İlk yarı 2 tane direk var. İlk yarı sonunda golü bulduk. İkinci yarı top bizdeydi ama ikinci golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmeliydik. Rakibimiz de çaba sar etmedi. Bizim kaptırdığımız toplarla çaba sarf etti. Devamında şanssız penaltı oldu. Abdulkadir'in topa eliyle dokunduğu pozisyon penaltı gibi görünüyor. VAR'dan da uyarı gelmedi, genelde gelmiyor zaten uyarı. Bizim kendimizden beklediğimiz şey, ikinci golü atıp maçı bitirmek. 1-0 garanti bir skor değil.

2. golü bulmak için daha çok rakip kaleye gitmemiz gerekirdi. Bu maçtan dolayı çok üzgünüz.

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