Galatasaray, Sivasspor deplasmanında yara aldı

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirvede ağır yara aldı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın golünü 45. dakikada Kerem Demirbay kaydetti. Sivasspor'un golü ise 86. dakikada penaltıdan Koita ile geldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 48 yaptı. Sivasspor ise 25 puana yükseldi.

Galatasaray direkleri geçemedi

Galatasaray, 5 dakika içerisinde, 17 ve 22'de direği geçemedi.

17. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direkten döndü.

22. dakikada ise Dries Mertens'in ceza sahası dışından çok sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Sivasspor - Galatasaray maçının önemli anları

90'Sivas'ta maç bitti. Galatasaray, zorlu Sivas deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

90'Kerem Aktürkoğlu, yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

90+2: Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem'in ceza sahasına gönderdiği ortada karombole düşen topa Halil vurdu. Kaleci Ali Şaşal kurtardı. Dönen topu alan Eyüp Aydın, soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Ali Şaşal bir kez daha rakibine geçit vermedi.

86'GOL! Sivasspor, Koita'nın golüyle maçta beraberliği yakaladı.

85'Sivasspor penaltı kazandı. Galatasaray savunmasının istediği gibi uzaklaştıramadığı topta Camara, yakın mesafede topa hamle yaptı ve Kerem'e çarpan top açıldı. Hakem Zorbay Küçük, bu pozisyon sonrası tereddütsüz orta noktayı gösterdi.

62'Orta alanda topu alan Halil Dervişoğlu kaleyi yokladı. Ali Şaşal topu iki hamlede kontrol ediyor.

59'Ziya sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

57'İkinci yarıya daha etkili başlayan Sivasspor sık sık rakip kaleye gitmeye çalışıyor.

51'Ziya sol kanattan içeri ortaladı. Savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Maçta ilk yarı sona erdi.

45'GOL! Galatasaray, Kerem Demirbay'la maçta üstünlüğü yakaladı. Sol kanatta Zaha'nın pasında Mertens topun üstünden atladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Demirbay düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

42'Savunma arkasına atılan derin topa hareketlenen Barrow, Nelsson'u karşısına aldıktan sonra pasını yanında hücuma destek veren Koita'ya aktardı. Ceza yayında topu alan Koita, sert bir şut çekti ama çerçeveyi bulamadı.

39'Sivasspor gole çok yaklaştı. Sol kanatta rakibinden sıyrılan Barrow, kale sahasına ortaladı. Kvet'in yakın mesafede topun gelişine yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

30'Galatasaray savunmasının istediği gibi uzaklaştıramadığı topu sol kanatta kontrol eden Kvet, ceza sahasına ortaladı. Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

10'Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda top kaleci Ali Şaşal'dan sekti. Seken topu takip eden Nelsson'un kafa vuruşunda kale önünde savunma topu çıkardı. Oluşan karambolde önce Kerem Aktürkoğlu sonra Nelsson'un şutunda meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

7'Galatasaray'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Ali Şaşal çıkış topu kontrol etti.

1'Maç başladı!

İlk 11'ler

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Camara, Alaadin, Uğur, Hakan, Charisis, Kvet, Barrow, Koita.

Galatasaray: Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil.